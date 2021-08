Samp, D’Aversa ricorda il Milan: “In rossonero sono cresciuto molto”

L'allenatore della Sampdoria, Roberto D'Aversa, ricorda con nostalgia il suo passato al Milan: "Per me sarà una partita speciale"

Ecco le sue parole, riportate da La Gazzetta dello Sport. "Per me sarà una sfida dalle emozioni particolari, non solo perché si tratta dell'esordio. Ho avuto la fortuna di vestire la maglia rossonera per 5 anni, un periodo in cui sono cresciuto professionalmente ma anche sotto l'aspetto umano. Per questa ragione, sarò sempre grato al Presidente Berlusconi, a Braida e a Galliani".