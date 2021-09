Salvini: “Prezzi folli per i biglietti del Milan in Champions League” | News

Matteo Salvini, leader della Lega, ha detto la sua riguardo i prezzi troppo alti dei biglietti per le partite di Champions League del Milan

Matteo Salvini, leader della 'Lega', ha espresso il suo pensiero riguardo i prezzi elevati dei biglietti per assistere alle partite del Milan in Champions League. Queste le sue parole. "90 euro per un biglietto di terzo anello e 120 euro per andare a tifare Milan in curva per la Champions? Prezzi folli, i tifosi milanisti hanno fede, cuore e passione, ma non sono polli da spennare. AC Milan, ripensaci per favore, il calcio deve essere per tutti". In ogni caso i tifosi rossoneri possono stare tranquilli, considerate le parole rassicuranti di Ivan Gazidis sulla riduzione dei prezzi dei tickets. Prezzi dei biglietti troppo alti? Il Milan fa un passo indietro: le parole di Gazidis