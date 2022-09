Salvini: “Milan, non abbiamo i Maradona … ma Leao fa la differenza”

Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato in esclusiva a 'Telelombardia' del Milan, la squadra del suo cuore. Ecco tutte le dichiarazioni

Matteo Salvini, leader della Lega e noto tifoso del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'Telelombardia'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Salvini a 360° sul Milan di Stefano Pioli: ecco le sue parole

Sulla squadra rossonera: “È un bel Milan. L’anno scorso abbiamo vinto senza che io lo sperassi minimamente: se vi dicessi che ero convinto di vincere lo Scudetto, mentirei. È venuta su una bella squadra, quest’anno anche meglio: al di là di qualche infortunio di troppo, bella squadra, sono contento. Poi quando vinci un derby 3-2 per me puoi andare avanti 3 mesi …”.

Su Rafael Leao: “Leao penso abbia capito che Milano lo ama, San Siro lo ama, guardiamo Sandrino Tonali, per me è un modello: quando c’era bisogno si è tagliato lo stipendio e adesso ha firmato fino al 2027. Penso che questi ragazzi potranno andare lontano: se mantengono questa voglia, questa umiltà, questa compattezza, non abbiamo i Maradona però Leao quando c’è fa la differenza. Per lui lunga vita in rossonero”.

Sul nuovo stadio di Milano: “Ho cominciato a vedere il Milan in Serie B, non con le vittorie ma con le sconfitte, con Franco Baresi che non ha mai cambiato maglia e bandiera. Sono affezionato a San Siro e sono cresciuto lì, ma uno stadio più moderno, più sicuro e più efficiente è fondamentale. Mi spiace che il Comune di Milano da anni stia prendendo in giro la città e le società: se dovremo andare a Sesto San Giovanni, andremo. San Siro rimane un tempio, da tutelare e preservare. Ma servono stadi moderni, sicuri, innovativi, eco-compatibili … Una città come Milano due stadi può averli”.

Sul suo rapporto con Silvio Berlusconi, ex Presidente rossonero: "Con Berlusconi parliamo di Italia, di futuro, di Governo … Ma ieri sono entrato per andare a trovarlo e ha segnato il Monza. Ho portato bene: 30 secondi dopo ha segnato Sensi. Berlusconi ha Milano e il Milan nel cuore, adesso ha creato un miracolo a Monza ed è sempre un piacere parlare con chi ha visto passare tutti quei campioni. È sempre affascinante parlare di calcio con Silvio".