Salisburgo-Milan, le parole di Jaissle: ”Loro hanno una qualità molto alta”

Domani il Milan giocherà contro il Salisburgo il primo match della sua fase a gironi della Champions League 2022/23. Per l'occasione, ha parlato Matthias Jaissle, tecnico degli austriaci. In particolare, l'allenatore tedesco si è soffermato sull'atteggiamento che i suoi giocatori dovranno tenere per provare a strappare un risultato positivo. Di seguito, riportiamo le parole riportate da TuttoMercatoWeb.

"Il Milan è una squadra che in ogni fase della partita può combattere, ha una qualità molto alta, dobbiamo difendere bene, anche in maniera collettiva. Perché dovremo stressarli e sorprenderli con il modo di giocare, altrimenti credo che sia già stato detto tutto. Noi faremo come al solito".