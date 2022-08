Salisburgo, Jaissle: “Siamo felici perché il girone col Milan è difficile”

Un sorteggio decisamente complicato per il Salisburgo di Matthias Jaissle, che è finito nel girone del Milan nei sorteggi di oggi. Il tecnico della squadra austriaca ha commentato sul profilo Twitter della società questo girone di Champions League, sottolineando la soddisfazione per affrontare squadre di alto livello. Ecco tutte le sue parole: "Sono molto contento del sorteggio perché è un girone difficile, ma con grandi avversari e grandi nomi. Ho visto le facce raggianti subito dopo il sorteggio, non vediamo l'ora di queste partite e siamo pronti. Abbiamo molto lavoro da fare nei prossimi mesi. Sarà un periodo intenso, ma ci stiamo anche divertendo. Possiamo giocare ogni tre o quattro giorni. Quando hai la possibilità di giocare a livello, sei disposto a fare lo sforzo". Ecco com'è andato il sorteggio di Champions League per il Milan: clicca qui >>>