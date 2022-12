Salernitana-Milan, Fazio: “In casa abbiamo la spinta dei tifosi”

Salernitana-Milan è prevista per il 4 gennaio. A parlarne è stato il difensore Fazio. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport

Sulla ripresa : "Non si sa, è passato tanto tempo. Penso che ora tutti cercheranno di ripartire alla grande dopo il Mondiale. Ma gennaio è un mese duro, soprattutto per chi ha le Coppe. Noi dovremo affrontare avversari forti, servirà grande determinazione".

Sulla gara contro il Milan : "Sulla carta è una ripartenza complicata, ma non possiamo fermarci a questo. Anche l’anno scorso sembrava tutto impossibile. Dovremo affrontare le prossime gare con la consapevolezza di poterle vincere. E poi in casa abbiamo la spinta dei tifosi. Meglio ripartire così. È una grandissima squadra al di là delle assenze. Ha ricambi all’altezza, sarà un match difficile ma anche molto bello. Lo stadio sarà pieno, i tifosi vogliono riabbracciarci".

Sulla difesa della Salernitana: "Questo è un gruppo giovane, tanti giocatori hanno bisogno di fare esperienza e di sbagliare. Cerco di aiutarli a migliorare, spero di non saltare altre partite d'ora in poi".