Salernitana, Iervolino: “Carichi per il Milan. Lega-Sky? Penso sia una bufala”

Sull'assemblea: " Come tutte le altre. Un'assemblea sterile in cui si decide poco, un'assemblea che ogni volta sancisce delle grandi frizioni e fratture fra le grandi e le piccole, purtroppo c'è da fare tanto, c'è da avere una linea strategica per i nuovi diritti e per cercare di trovare una coesione per il bene di tutte le squadre, ma mi sembra che anche oggi ci sia stata una fumata nera".