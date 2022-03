Sala: “Stadio? Milan e Inter non guadagnerebbero tempo andando altrove”

Beppe Sala, Sindaco di Milano, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter

Continuano gli sviluppi in merito alla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. In merito a ciò, l'edizione odierna de 'Il Giorno' ha riportato le dichiarazioni del Sindaco di Milano Beppe Sala. "Si è entrati in una specie di circolo vizioso. I club mi dicono: 'Quello che serve è un vero progetto esecutivo e per farlo servono tanti soldi e in una situazione di incertezza, tante risorse non siamo disponibili a investirle'. Si può fare il dibattito pubblico sul progetto esistente ma vale di meno. Il dibattito pubblico non allunga i tempi, considerando che ci sono già i ricorsi al Tar e la richiesta di referendum. Anzi, il dibattito pubblico, automaticamente, annullerebbe il referendum. Il problema, dunque, è se le squadre avranno la pazienza di aspettare ancora alcuni mesi oppure no. Ma andando altrove, prendiamo Sesto, non guadagnerebbero molto tempo", questo il suo intervento.