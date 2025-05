Sala: “San Siro? Voto a giugno e rogito entro settembre. Chi comprerà…”

Intervenuto a margine di un evento, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del nuovo San Siro di Milan e Inter: "Nel momento in cui avremo il progetto definitivo ci sarà un passaggio in giunta a giugno per poi completare tutta l'operazione e rogitare tra agosto e settembre. Pensavamo fosse anche un po' prima per cui va bene così, però diciamo che noi rimaniamo sempre con la tempistica di chiudere in estate. Spero che sia la volta buona, perché è un lavoro infinito".