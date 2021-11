Sala: “Accordo buono. Per Milan e Inter lo stadio è prioritario” | News

Giuseppe Sala, sindaco della città di Milano, ha parlato dell'accordo trovato con il Milan e l'Inter riguardo la costruzione del nuovo stadio

Intervenuto a margine delle celebrazioni per il 4 novembre, Giuseppe Sala ha parlato del nuovo stadio. Queste le parole del sindaco di Milano riguardo l'accordo tra il Milan e l'Inter. "Non parlerei di successo perché qui non è confronto tra chi è più forte, ma è il compendiare gli interessi delle squadre con le regole dell'amministrazione. Considero molto buono l'accordo che è stato fatto. Il punto dirimente è l'ambizione espressa da Milan e Inter di essere ancora parte del top europeo e da questo punto di vista la loro considerazione è che lo stadio è indispensabile. Io sono arrivato alla conclusione dopo tante riflessioni che per loro lo stadio è il tema e se non glielo permettessimo a San Siro certamente andrebbero da un'altra parte. Per loro lo stadio è prioritario".