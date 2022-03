Sainz: “Ibrahimovic? Era scosso dopo il giro in macchina. È eccezionale”

Carlos Sainz, pilota della Ferrari, ha raccontato la giornata trascorsa insieme a Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni

Nei giorni scorsi Zlatan Ibrahimovic è stato ospite della Scuderia Ferrari in quel di Maranello. L'attaccante del Milan ha guidato una vettura del 'Cavallino Rampante' ed è stato in compagnia del pilota della rossa Carlos Sainz. La solita 'adrenalina' tanto decantata dallo svedese è forse stata troppa, perché Sainz ha raccontato di come ci siano voluti 10-15 minuti di tranquillità per smaltirla. D'altronde non è da tutti sopportare certe velocità.