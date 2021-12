Saelemaekers: “Ronaldo è il mio idolo. E’ una grande persona”

Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Cristiano Ronaldo

Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN. Il belga ha parlato anche del suo idolo Cristiano Ronaldo: "Il mio idolo? Ronaldo perchè per me era uno dei giocatori più forti. L'abbraccio con lui alla fine di Milan-Juventus 4-2? Un sogno che non ho realizzato direttamente. Quando sono tornato a casa mi hanno chiesto di quell'abbraccio ed è stato molto carino e mi ha fatto molto piacere. Ronaldo è una grande persona. Una qualità che gli ruberei? La capacità di fare gol in tutte le partite". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande attaccante.