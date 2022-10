Sacchi: “Vlasic ha grande qualità e si muove per la squadra a tutto campo”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni su Nikola Vlasic e su altri calciatori in forza al Torino

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Arrigo Sacchi ha parlato di alcuni calciatori del Torino. Queste le sue dichiarazioni su Vlasic, Miranchuk e Radonjic: "Vlasic ha grande qualità e si muove per la squadra a tutto campo, anche se non sempre: deve farlo ogni minuto. Miranchuk è in Italia da più tempo e questa per lui è una stagione decisiva. Radonjic deve imparare a sfruttare con continuità l'indubbio talento".