Sacchi: “Il mio Milan la squadra migliore di tutti i tempi. Non lo dico io”

Arrigo Sacchi, leggenda vivente rossonera, ha parlato del suo passato al Milan e dà un consiglio a Stefano Pioli per il futuro

Arrigo Sacchi, leggenda vivente rossonera, riceverà il Premio Presidente Uefa 2022 a Istanbul, in occasione dei sorteggi per l'edizione 2022/2023 di Champions League. Tra le motivazioni, riporta 'La Gazzetta dello Sport' ce n'è una che recita: "c'è un calcio prima di Sacchi e uno dopo". Queste le dichiarazioni di Sacchi rilasciate alla 'Rosea': "Credevo in un calcio di valori e di persone, un calcio collettivo. Al Milan per la prima volta trovai campioni. Io volevo gente non affermata. Furono diffidenti, ma bravissimi, non prevenuti".

Sulla squadra migliore di tutti i tempi

"Per France Football e per l’Uefa siamo il primo club (di tutti i tempi, ndr), non l’ho detto io. Quando firmai al Milan, Berlusconi mi disse; “Dobbiamo essere campioni del mondo”. Siamo andati oltre il sogno. Ancelotti mi ha confessato di non aver capito la grandezza di quello che stavamo facendo. Se per questo, neanch’io".

Su Pioli

"Stefano è sulla strada giusta. Deve scordarsi il tatticismo. Deve dare uno stile da Milan, riconoscibile. Una volta Gullit mi disse: 'Mister ma se non riusciamo a segnare perché negli ultimi dieci minuti non buttiamo la palla in area come tutti? Gli risposi: 'Perché se per caso facciamo gol poi non giocheremo così solo per 10 minuti'".