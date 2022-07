Sacchi: “Il Milan lotterà per lo scudetto, ma ad una condizione”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva a La Gazzetta dello Sport. Queste le parole sulla griglia scudetto e sulla posizione dei rossoneri in particolare: "Il Milan sarà lì, a lottare per il titolo - il pensiero di Sacchi -. Ad un patto, però: che dimentichi in fretta quello che ha fatto, una specie di miracolo, e si metta sotto a lavorare per cercare di migliorare e di colmare quelle lacune evidenziate nello scorso campionato. I rossoneri partono dall’entusiasmo per lo scudetto conquistato, e questa è una bella dose di energia, ma guai a loro se si sentono arrivati". Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>