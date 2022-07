Sacchi: “L’avversario più pericoloso per il Milan è… il Milan! Vi spiego”

“L’avversario più pericoloso per il Milan è... il Milan. Dopo una vittoria tanto bella e clamorosa, la sindrome del successo è sempre dietro l’angolo. Guardate che cosa è successo all’Italia dopo il meraviglioso trionfo all’Europeo. Ci può essere qualcuno che si monta la testa, qualcuno che vola troppo in alto. Il Milan è una squadra ma la gioventù porta spesso a facili entusiasmi e facili depressioni. Dovranno essere bravi i dirigenti e l’allenatore a mantenere quello spirito di gruppo che è stato il primo propellente”. Milan, dal Chelsea la nuova idea per la difesa: le ultime news di mercato