Sacchi: “Milan? Berlusconi e Galliani hanno assecondato le mie richieste”

NEWS MILAN – Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, nell’intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport” ha parlato di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani e della sua esperienza in rossonero.

“La società mi assecondò nelle scelte. Io volevo interpreti adatti, per carattere e per personalità, al mio schema di gioco. Berlusconi e Galliani mi accontentarono, altrimenti sarei stato in difficoltà – dice Sacchi – Dico la verità, per un solo giocatore avrei fatto uno strappo alla regola: Maradona”. Intanto Leonardo vuole un calciatore del Milan, continua a leggere >>>

