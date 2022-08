Sacchi: “Il Milan è una squadra che pratica un gioco europeo” | News

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Arrigo Sacchi ha parlato del Milan e delle squadre che saranno impegnate per la lotta al titolo. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan che ho visto contro il Marsiglia ha fatto una buona figura: è una squadra che pratica un gioco europeo. Se i ragazzi di Pioli non perderanno l’umiltà, lotteranno fino in fondo per il titolo. Così farà anche l’Inter, ma la squadra nerazzurra deve imparare a giocare in undici, altrimenti non può fare un buon pressing e un buon possesso. Lukaku e Lautaro devono aiutare in fase difensiva. La Juve, che l’anno scorso aveva perso un po’ di motivazioni, penso che tornerà ad alzare la voce. E poi attenzione alla Roma: Mourinho è un allenatore di grande esperienza che sa motivare il gruppo. Il pericolo, a Roma, è l’euforia". Milan, urge un centrocampista: le idee di Maldini e Massara.