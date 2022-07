Sacchi: “Lukaku? Ricordiamoci di Maradona e Cristiano Ronaldo”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva a La Gazzetta dello Sport. Queste le parole sul ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: "Se l’Inter non gioca bene, anche Lukaku non gioca bene - afferma Sacchi -. Ricordiamoci sempre che Maradona, cioè il più grande di tutti, non ha mai conquistato la Coppa dei Campioni, e che Cristiano Ronaldo, comprato dalla Juve per vincerla, non ci è riuscito neppure lui. Che film metti in scena se non hai la trama?". Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>