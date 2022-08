Sacchi: “Leao deve rendersi conto di poter diventare un fuoriclasse”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport sulla prossima Serie A. Queste le sue parole, in particolare, sui giocatori da cui attende delle risposte: "Premesso che il singolo va bene se va bene tutta la squadra e se lui è in grado di mettersi in sintonia con i compagni, dico che bisogna fare attenzione a questi quattro: Lukaku, Vlahovic, Dybala e Leao. Lukaku riuscirà a recuperare dopo una stagione così così al Chelsea? Penso proprio di sì. La Juventus riuscirà ad aiutare Vlahovic a migliorarsi? L’attaccante serbo ha grandi potenzialità, ma ha bisogno del supporto di tutta la squadra. Paulo Dybala come s’integrerà nella Roma, come lo gestirà Mourinho? E Rafael Leao si renderà conto finalmente di poter diventare un autentico fuoriclasse? Aspetto queste risposte". Milan, urge un centrocampista: le idee di Maldini e Massara.