Sacchi: “Italia? Speriamo non sia entrata nella trappola del successo”

Arrigo Sacchi, leggenda vivente del Milan, ha parlato del difficile momento vissuto dall'Italia. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Forse gli azzurri ci avevano abituato troppo bene. Con la Svizzera sono entrati in campo molto tesi. Si spera che l’Italia non sia caduta nella trappola del successo, che significa pensare di essere imbattibili a prescindere. Le squadre italiane, in generale, hanno sempre dato il meglio di se quando temevano il rivale o erano in difficoltà".