Sacchi: “EuroDerby Inter-Milan? Una Ferrari contro una Cinquecento”

Arrigo Sacchi , ex allenatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Maurizio Crosetti per 'la Repubblica', soffermandosi in modo particolare sull'alluvione, che ha colpito la sua Emilia-Romagna, e sull' EuroDerby Inter - Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Arrigo Sacchi su Inter-Milan

Sull'alluvione:"L’altra sera stavo ovviamente guardando Inter-Milan in tivù, ed è arrivato l’ordine di salire ai piani alti delle case per metterci al sicuro. L’ho fatto anch’io, immediatamente: qui bisogna essere in forma per forza".