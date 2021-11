Sacchi: “Ibrahimovic è straordinario. Ora gioca per la squadra”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, nell'intervista rilasciata al quotidiano "La Stampa" ha parlato di Zlatan Ibrahimovic

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Stampa. Sacchi ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero: "Dio gli ha dato tantissimo e non sempre ne ha approfittato perché pensava gli bastasse, oggi però gioca per la squadra ed pensa al collettivo. È straordinario, forse nel derby poteva essere cercato un po' di più. Difficile, in generale, trovare un calciatore d'esperienza che sappia essere generoso e intelligente: io a Rimini avevo Frosio, un passato in A che non faceva pesare, una volta venne ad allenarsi con 39 di febbre".