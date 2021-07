Sacchi: “Donnarumma? Chi rincorre i soldi non sempre trova la felicità”

Arrigo Sacchi, leggenda vivente del Milan, ha criticato la scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il club rossonero. Le dichiarazioni

Da pochi giorni Gianluigi Donnarumma è un nuovo calciatore del Psg. Il classe 1999 ha deciso di non rinnovare il contratto con il Milan per affrontare una nuova fase della propria carriera. Una scelta giusta? Questo il pensiero della leggenda vivente rossonera ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Il Milan ha perso Gianluigi Donnarumma e mi dispiace, soprattutto per il ragazzo. La società lo ha fatto diventare grande, avrebbe dovuto dimostrare più riconoscenza. Chi rincorre i soldi non sempre arriva alla felicità".