Sacchi: “Champions, Napoli e Milan possono giocarsela con tutte”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato del possibile percorso delle squadre italiane in Champions League. Le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato delle prospettive delle squadre italiane in Champions League in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan, Napoli e Inter: l'opinione di Sacchi sulla 'rosea' — «Può darsi che il Mondiale abbia aiutato le italiane, perché una manifestazione così importante e così lunga finisce per prosciugarti - ha spiegato Sacchi -. Se osservo il rendimento di Olivier Giroud e Theo Hernández, appena tornati dal Qatar, devo ammettere che qualche strascico il Mondiale lo ha lasciato: hanno passato almeno due mesi senza forze. Per fortuna, si sono ripresi».

Sacchi ha poi proseguito il discorso su Napoli, Milan e Inter. «In generale, comunque, vedo un risveglio del calcio italiano. Mi spiego: abbiamo tre squadre in Champions, di cui una è già qualificata ai quarti di finale. Bene, di queste tre squadre almeno due sono strategiche e non tattiche nell’approccio e nel modo di giocare: mi riferisco al Napoli, che sta facendo cose straordinarie sia in Italia sia in Europa, e al Milan che non si è asserragliato in area, a Londra, e nella ripresa ha avuto quattro o cinque occasioni da gol».

«Si sta capendo anche da noi che il gioco paga, e soprattutto non costa - ha concluso Sacchi -. Il PSG: ha tanti campioni e perde perché non è un collettivo. Adesso mi auguro che l’Inter dimostri di essere un collettivo a Oporto e non vada in campo soltanto per aspettare l’errore dell’avversario. L’Italia può portare tre squadre nei quarti, sarebbe un grande risultato e poi ce la possiamo giocare con tutte. Soprattutto Napoli e Milan». Milan, una big inglese in forte pressing su Leao >>>

