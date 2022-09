Sacchi: “Io e Berlusconi sognavamo di diventare campioni del mondo”

Intervenuto al 'Festival Dello Sport', Arrigo Sacchi ha parlato del 'suo' Milan. Queste le parole dell'ex allenatore rossonero: "Devo dire che erano tutti grandi persone, maturi. Noi credevamo nei valori. Avevamo una grande società con un grande progetto, di diventare campioni del mondo disse Berlusconi e io dopo due mesi gli dissi che sognavamo solo io e lui e che non ce l'avremmo fatta se non avessimo coinvolto i giocatori. Non sapevamo dove saremmo arrivati, ma l'obiettivo era fare il massimo. Una vittoria senza merito non era una vittoria per noi. La bellezza del gioco non era senza senso, era bello per vincere. Qui non abbiamo capito ancora che se vuoi vincere e giochi meglio, è più facile vincere. In ogni cosa. Chi gioca meglio, vince."