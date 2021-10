Sabatini: ‘Milan e Napoli perderanno diversi giocatori per la Coppa d’Africa’

Sandro Sabatini, noto giornalista, ha sottolineato come il Milan e il Napoli saranno le due squadre più colpite a causa della Coppa d'Africa

Intervenuto ai microfoni di 'Sportmediaset', Sandro Sabatini ha parlato del Milan e del Napoli. Le due squadre, come giustamente riferisce il giornalista, saranno le squadre più colpite a causa della Coppa d'Africa, competizione in programma a gennaio. Queste le sue parole. "Questo duello fra rossoneri e azzurri vivrà di una componente importante che entrerà in gioco a gennaio: la Coppa d'Africa. Questo perché il Milan e il Napoli sono le squadre più 'colpite' da quella che sarà una migrazione dei giocatori africani verso la competizione. Il Napoli perderà Koulibaly, Osimhen, Zambo-Angiussa e Ounas, mentre il Milan, Kessié, Bennacer e Ballo-Touré. Attenzione anche al calendario delle prossime tre giornate perché quello della squadra di Pioli è più complicato (Torino, Inter e Roma) rispetto a quello degli uomini di Spalletti (Bologna, Salernitana e Verona)". Ecco dove e come vedere Milan-Torino in tv e in streaming