Sabatini: “Luis Enrique al Milan? Massara non può non averci fatto un pensiero”

Walter Sabatini, ex dirigente della Salernitana tra le altre, non ha escluso la possibilità di vedere Luis Enrique sulla panchina del Milan

Enrico Ianuario

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Walter Sabatini ha parlato del Milan e del campionato in corso, sempre più dominato dal Napoli. Queste le sue dichiarazioni.

Sul Napoli: " In questo Napoli c’è furore, lo mette in campo in tutte le partite: ha visto come i giocatori vanno sulle seconde palle?".

Se c'è demerito da parte degli avversari: "Quando i distacchi sono abissali, è ovvio che ci sia anche un po’ di responsabilità delle rivali. Di fatto, le altre non hanno mai neppure iniziato la corsa. Ma il distacco, non così ampio certo, ci sarebbe stato lo stesso. Il Napoli è un’opera d’arte: Spalletti ci ha messo del suo, ma ha anche trovato giocatori veri da allenare. Giuntoli ha fatto un lavoro straordinario, anche dal punto di vista patrimoniale".

Se crede che un'italiana possa andare in finale di Champions: "Fermamente; per me il Napoli sarà una finalista. L’ho detto anche a Spalletti: ha la squadra più europea tra tutte. Mi scoccia solo che debba arrivare in fondo eliminando il Milan".

Su Luis Enrique senza squadra: "Enormemente, è cresciuto, è all’altezza dei grandissimi".

Se Massara starebbe pensando di portarlo al Milan: "Ammesso che sia un tema la sostituzione di Pioli, non è escluso che lo faccia. Anzi: per come lo conosce, non può non avere un pensiero su di lui". Calciomercato Milan, Maldini e Massara ripensando ad un vecchio obiettivo.

