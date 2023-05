Sabatini: “Chi vince la Champions? O l’Inter o il Milan, non ho dubbi”

Intervistato dai microfoni di Rai Sport, l'ex dirigente della Salernitana , Walter Sabatini , ha parlato del percorso fatto dal Milan e dall' Inter in Champions League : "Inter-Milan sarà una tragedia, perché chi rimarrà fuori pagherà un dazio insopportabile. Però la tragedia è anche la bellezza del calcio".

Sabatini ha poi continuato con un suo pronostico per la vittoria finale della Coppa dalle Grandi Orecchie: "Chi vincerà la Champions League? Inter o Milan, non ho dubbi. Sarà il riscatto definitivo del nostro calcio. Io sono ammirato dalla Serie A, credo sia il campionato più competitivo e coi migliori allenatori".

L'ex dirigente ha parlato anche del Napoli, ormai vicinissimo al suo terzo scudetto: "In questo trionfo, perché non è una normale vittoria ma un meritatissimo trionfo, Luciano è l’autore principale del capolavoro. Ha vinto uno scudetto in modo garibaldino e quasi surreale".