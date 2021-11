Sabatini: “Il Milan combatterà fino in fondo per lo scudetto” | Serie A News

Secondo Walter Sabatini, ex dirigente di Roma e Bologna, non ci sarebbero solo il Milan e il Napoli in corsa per lo scudetto

Intervenuto ai microfoni di 'New Sound Level', Walter Sabatini ha rilasciato delle curiose dichiarazioni riguardo la lotta scudetto in Serie A. Queste le parole dell'ex direttore tecnico del Bologna riportate da 'Gazzetta.it'. "La Juve di Allegri non è già fuori dalla lotta scudetto, Max sa risolvere i problemi, mi sembra ci siano già dei segnali di risveglio. Il Milan può arrivare fino in fondo, viene già da una stagione in cui ha giocato benissimo e credo che combatterà fino in fondo per lo scudetto perché ha imparato a gestire le difficoltà. Credo anche però che non sarà una lotta esclusiva tra Milan e Napoli, ma che Inter e Juve torneranno in corsa, questo sarà un grande campionato". Infine, una battuta su Simon Kjaer, difensore del Milan che portò a Roma dieci anni fa: "Simon è un leader, a Roma non fu capito".