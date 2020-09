Sabatini: “Il mercato del Milan? Mi piace, complimenti alla dirigenza”

Sandro Sabatini ha ottime sensazioni sul mercato del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato di questo breve calciomercato estivo. In particolare Sabatini ha parlato del Milan. Ecco le sue parole: “Mercato Milan? Il mercato dei rossoneri mi sta piacendo molto, la dirigenza sta facendo dei buoni acquisti. Possono fare bene in questa stagione”. E sempre a proposito di mercato del Milan, ecco che c’è un derby per Nikola Milenkovic della Fiorentina. Per conoscere le ultime news al riguardo, clicca qui >>>