Sabatini: “6.5 milioni di euro annui sono la valutazione congrua per Kessié”

Sandro Sabatini, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro di Franck Kessié, in scadenza a giugno con il Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati', Sandro Sabatini ha parlato del futuro di Franck Kessié. Queste le sue parole: "Se il procuratore ha fatto il giro delle sette chiese e sembra che non ci siano offerte superiori a quelle del Milan né del Tottenham né del PSG, eventualmente i 6,5 milioni di euro all'anno sono la valutazione congrua per il giocatore".