Russo (vice-Montella): “Retroscena sul mister nella finale di Doha”

NEWS MILAN – Daniele Russo, vice-allenatore di Vincenzo Montella, ha raccontato un retroscena sull’allenatore ai tempi del Milan. Nello specifico ricorda la finale di Supercoppa Italiana del dicembre 2016 vinta dal Milan contro la Juventus a Doha.

Anzitutto sulla differenza tra quelle due squadre: “Sembravano imbattibili. Fecero un mercato stellare, a differenza del nostro che fu incentrato su prestiti e acquisti di calciatori senza contratto. Vincemmo meritatamente la Coppa”.

Poi il retroscena su Montella: “Prima dell’inizio della partita, Vincenzo mi diede un biglietto da leggere alla fine della gara e incredibilmente c’era scritto che avremmo vinto ai rigori dopo l’1-1 dei 90 minuti”.

Un’altra previsione vincente del tecnico: “Ritorno degli ottavi di finale di Champions League col Siviglia contro il Manchester United di Mourinho. Mentre tornavamo in campo per il secondo tempo, Vincenzo mi disse: ‘Ma perché ti preoccupi tanto, tra un po’ mettiamo Ben Yedder e vinciamo la partita’, fini 1-2 con doppietta di Ben. Diciamo che qualche volta non ha azzeccato, ma quando dimostra di essere convinto, gran parte delle volte le becca”. E a proposito di retroscena, ecco cosa ha raccontato Sheva su Manchester 2003 >>>

