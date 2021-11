Rummenigge: “Milan e Napoli vanno forte, ma l’Inter può recuperare”

Karl-Heinze Rummenigge, ex calciatore e dirigente del Bayern Monaco, ha parlato della corsa scudetto nel campionato di Serie A

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Karl-Heinze Rummenigge, ex calciatore dell'Inter, ha parlato della corsa scudetto in Serie A. Queste le sue parole. "L'Inter può recuperare i sette punti a Milan e Napoli. Milan e Napoli vanno forte, ma c'è tempo e l'Inter ha le capacità per difendere il suo scudetto nonostante le cessioni importanti. E' stato fatto un mercato intelligente ed è stato pescato l'allenatore giusto. Oggi più che mai l'allenatore conta molto e Inzaghi sta facendo un lavoro molto interessante, è molto bravo, l'avevo già intuito nel passato". Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un centrocampista.