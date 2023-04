Rossi: “Maignan potente, tecnico e cinico: è tra i primi 5 al mondo” | News

Tra andata e ritorno, Mike Maignan è stato decisivo per il Milan per la qualificazione alle semifinali della UEFA Champions League . Grazie anche alle sue parate, i rossoneri sono riusciti ad avere la meglio sul Napoli , capolista del campionato di Serie A e, a detta di molti, favorita nel doppio confronto con la squadra allenata da Stefano Pioli . Il campo ha dato esito diverso, ma come si diceva parte del merito del passaggio del turno è dovuto a Mike Maignan , il quale ha anche parato un rigore al 'Maradona' a Kvaratskhelia .

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex portiere del Milan Sebastiano Rossi ha parlato proprio dell'estremo difensore francese. Queste le sue dichiarazioni: "Maignan è potente, tecnico e cinico: in una grande squadra non capitano molti episodi per fare la differenza, devi essere bravo a farti trovare pronto quando succede, e lui ci riesce sempre. E' già tra i primi 5 al mondo, per valutarlo nella storia del Milan occorrono altri 3-4 anni". I derby di Champions League tra Milan e Inter in chiaro: gli scenari >>>