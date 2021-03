Rossi: “Arrivando in Champions il Milan avrà fatto qualcosa di grande”

Delio Rossi, allenatore di calcio, ha parlato del percorso che sta percorrendo in questa stagione il Milan di Stefano Pioli

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Delio Rossi, ex allenatore di Lazio e Palermo tra le tante, ha parlato del Milan. “ll Milan ha fatto il suo, a volte gli è girata anche male. Se avesse vinto sarebbe stato straordinario, ma avrà fatto qualcosa di grande arrivando in Champions". Verso Milan-Manchester United: leggi le parole di Pioli e Kjaer in conferenza stampa.