Rooney, su Ronaldo: “Gesti inacettabili. Deve abbassare la testa”

Wayne Rooney parla a talkSPORT, nello specifico su Cristiano Ronaldo . L'ex calciatore inglese non va per il sottile. Ecco le dichiarazioni.

Su Ronaldo a Manchester: "Penso che il Manchester United non sia più forte con lui in campo. Cristiano Ronaldo resta uno dei calciatori più forti di tutti i tempi ed insieme a Leo Messi il migliore della sua generazione. Trovo però che il suo comportamento sia inacettabile. Può diventare una distrazione per tutta la squadra che non ha bisogno in questo momento, cercando di ricostruire. Se resta, deve abbassare la testa, lavorare e farsi trovare pronto se e quando l'allenatore ha bisogno di lui. Se lo fa, sarà una risorsa. Se non lo fa, diventerà una distrazione indesiderata".