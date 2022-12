Ronaldo: “Ho zittito un coreano, non ha l’autorità di dirmi di uscire in fretta”

Visibilmente nervoso durante la sostituzione, Cristiano Ronaldo sembrava avercela con il suo c.t. Fernando Santos. In realtà non è esattamente quello che è successo durante il match tra Corea del Sud e Portogallo, gara terminata 2-1 in favore dei coreani. 'A Bola' riporta le dichiarazioni del capitano portoghese su quanto è accaduto durante il momento della sua sostituzione: "Non ero in disaccordo con il mister. Un giocatore coreano mi ha detto di uscire in fretta, io l’ho zittito perché non ha l’autorità di dirmi quelle cose". Milan, Bakayoko non al top della condizione: le ultime.