Ronaldo: “Moratti è una delle persone più importanti della mia vita” | News

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Ronaldo 'Il Fenomeno' ha parlato delle sue esperienze al Barcellona e all'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "Con José Luis Nunez al Barcellona non mi sono trovato bene: sono stato un solo anno ed è servito per farmi capire come non bisognava fare le cose. Avevo firmato il rinnovo e dopo 5 giorni ha cambiato idea e l’ha stracciato, per quello sono venuto all’Inter. Dove ho trovato Massimo Moratti. Con lui ho avuto un rapporto umano incredibile. È stata una delle persone più importanti della mia vita. Come ci trattava, come ci parlava, come ci curava, come si preoccupava per noi". Milan, buone notizie per Dest e Brahim Diaz: gli aggiornamenti sulle loro condizioni