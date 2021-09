Ronaldo: “È importante che il Milan sia tornato in Champions League”

Ronaldo, ex attaccante anche del Milan, ha parlato dei rossoneri di Stefano Pioli ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Ronaldo Luís Nazário de Lima, meglio conosciuto come Ronaldo o Ronaldo 'Il Fenomeno', ha rilasciato un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Parlando del Milan di Stefano Pioli, l'ex attaccante brasiliano ha dichiarato quanto segue.