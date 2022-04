Ronaldinho: “Il Mondiale senza l’Italia perde molto. Serie A bellissima”

Ronaldinho, ex fuoriclasse del Milan, ha parlato dell'assenza dell'Italia ai Mondiali di Qatar 2022 e della Serie A. Queste le dichiarazioni

L’Italia invece non va al Mondiale per la seconda volta di fila. Un Mondiale senza gli azzurri è meno bello? "Senza l’Italia il Mondiale ci perde molto. Per chi ama il calcio come me e per lo spettacolo è un vero peccato che non ci siano gli azzurri. Non avrei mai immaginato di vedere un altro Mondiale senza l’Italia".