Roma, Ranieri: “Milan pieno di talento. Vogliamo passare il turno”

Sul mercato della Roma: "Do un buon voto. Non potevamo muoverci per il Financial Fair Play ma devo fare i complimenti a Ghisolfi perché ha trovato dei giocatori buoni cui ho dato l'ok e sono convinto si ambienteranno presto nel nostro campionato. Dei due ragazzi che abbiamo preso sono super convinto. L'altro arriva in prestito, è un nazionale danese, un buon marcatore, determinato. Abbiamo l'opportunità di vederlo per questi cinque mesi".