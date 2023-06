Roma, Pinto: “Aouar qui nonostante l’attenzione a livello internazionale”

"Aouar è un calciatore giovane che può già vantare oltre 250 presenze nel calcio professionistico: possiede le qualità tecniche e i presupposti per continuare a crescere costantemente. Il suo desiderio di venire alla Roma, nonostante avesse attirato l’attenzione di diversi club a livello internazionale, è stato motivo di soddisfazione per tutti noi". Il calciatore ex Lione era stato spesso accostato anche al Milan, come possibile aggiunta a parametro zero per la prossima stagione. LEGGI ANCHE: Milan, piace Chukwuemeka. Ecco chi è il calciatore del Chelsea