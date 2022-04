Roma, Mourinho: “Omaggerò Maradona ogni volta che ci sarà l’occasione”

José Mourinho, allenatore giallorosso, ha rilasciato delle dichiarazioni nel prepartita di Napoli-Roma sulla visita al murales di Maradona

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' nel pre partita di Napoli-Roma, José Mourinho ha parlato della corsa al quarto posto e della sua visita al murales di Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Questo l'intervento dell'allenatore portoghese: "Confermo che per noi c'è da pensare alle posizioni dalla quinta all'ottava, la Juve è troppo forte per lasciarsi sfuggire il quarto posto. Il mio tributo a Maradona? No, questo non è calcio, ma umanità: si tratta di un amico, lo omaggerò ogni volta che ce ne sarà occasione".