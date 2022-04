Roma, Mourinho: “Di Paolo e l’arbitro di Bello mi hanno fatto vergognare”

José Mourinho, allenatore giallorosso, al termine di Napoli-Roma ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'arbitraggio di Di Bello

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' al termine di Napoli-Roma, José Mourinho ha rilasciato delle dichiarazioni. In particolar modo, l'allenatore portoghese ha criticato l'operato dell'arbitro Di Bello. Ecco cosa ha detto Mou: "Non credevo di fare risultato qui, non perché la mia squadra non abbia giocato bene, ma perché sentivo che era difficile a quel punto, se non impossibile, ottenere un risultato positivo. Il signor Di Paolo, per non dire di Di Bello, in alcuni momenti della partita mi hanno fatto vergognare di essere lì. C'era un rosso a Zanoli, non ha fischiato un rigore a Zaniolo e poi molto di più. Basta, vogliamo un po' di rispetto per i nostri tifosi che sono a casa. Voglio avere il diritto di giocarmela".