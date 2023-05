Roma, Mourinho: “Chiffi il peggior arbitro che abbia mai incontrato”

Intervistato dai microfoni di DAZN, dopo Monza-Roma , José Mourinho non ha risparmiato le critiche nei confronti del direttore di gara Daniele Chiffi : "Oggi abbiamo giocato con il peggior arbitro che abbia mai incontrato in tutta la carriera, e ne ho trovati di scarsi. Quando si dice che l'arbitro influisce sul risultato, non è questo il caso, ma è difficile giocare con uno come lui perché tecnicamente è orribile e dal punto di vista umano non è empatico e nel finale ha espulso un calciatore che è scivolato perché è stanco morto al minuto 96'".

L'allenatore giallorosso ha poi concluso: "E' una limitazione della Roma in quanto società perché non diciamo di non volere un arbitro. Ho smesso di lavorare a 30' dalla fine perché sapevo che mi avrebbe dato un rosso. La Roma deve crescere anche sotto questo punto di vista, noi non abbiamo questo DNA e così diventa dura. Sabato affrontiamo una super squadra e non posso non essere con i ragazzi, per questo ho evitato di intervenire e rischiare di prendere un rosso. A fine gara non volevo nemmeno vederlo, sono uscito prima". LEGGI ANCHE: Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Diavolo su un giovane talento irlandese”