Roma-Milan, Serafini: “Partita fallosa. Manca un rosso ad Ibanez”

Luca Serafini , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match tra Roma e Milan , che si è chiuso sul risultato di 1-1. A suo dire manca da parte dell'arbitro Daniele Orsato un cartellino rosso per un fallo commesso da Roger Ibanez su Alexis Saelemaekers . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Luca Serafini al termine di Roma-Milan

"Il Milan ci ha messo tanto del suo per questo pari. L'unica polemica riguarda la mancata espulsione di Ibanez per un fallo francamente inaccettabile. Partita dura, fallosa, spigolata: il Milan non meritava di perderla, ma ha fatto più della Roma. Il pari è giusto, rimane aperta la cosa, ma certamente già lunedì con la Cremonese bisogna essere più lucidi".