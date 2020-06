Roma-Milan, Fonseca: “Loro hanno avuto più giorni di riposo”

ROMA NEWS – Paulo Fonseca, tecnico giallorosso, ha parlato ai microfoni di ‘Roma TV‘ al termine di Milan-Roma a ‘San Siro‘. La squadra giallorossa è stata messa sotto nel secondo tempo dal Milan, che ha dominato e meritato la vittoria. Ecco le dichiarazioni di Fonseca:

“Nel secondo tempo hanno fatto più pressione, Milan meglio di noi, più reattivo. Senza creare però. Abbiamo regalato la partita, come contro la Sampdoria. Questi due gol presi non c’è stata pressione sul portatore di palla. Difficile spiegare queste situazioni quando non si ha pressione”.

“La stessa partita del Milan abbiamo fatto. Hanno avuto due giorni in più di noi per recuperare. Questo fa la differenza. Impatto fisico forte contro la Samp, era impossibile non cambiare giocatori, come sarà per la prossima. Difficile gestire le squadre, gli altri sono più avvantaggiati. C’erano tanti giocatori stanchi, poi il caldo…”.

Sulla rabbia e la cattiveria che mancano: “Penso che non è stata una questione di atteggiamento. Possiamo fare di più, lottare e correre di più in certi momenti. La squadra con fiducia e serenità, ma poi è difficile quando subiamo un gol come quello preso. Difficile, con tante sostituzioni, recuperare”.

“I giocatori sanno che era una partita importante, vincere… Io devo dire che nel secondo tempo la squadra ha sentito la pressione del Milan e non abbiamo reagito al meglio. Le sostituzioni non hanno portato risultati positivi”.

