Roma-Milan, Ambrosini: “Il Diavolo fatica con le squadre chiuse”

Massimo Ambrosini , ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' al termine del match tra Roma e Milan . L'attuale opinionista ha sottolineato come il Diavolo faccia parecchia fatica contro le squadre chiuse, spiegando come comunque i giallorossi abbiano disputato una partita eccellente. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Massimo Ambrosini al termine di Roma-Milan

"All'inizio della partita direi che il punto sarebbe stato meglio per la Roma, ora sta meglio al Milan per come è maturato. Partita spezzettata da tanti infortuni. Il Milan quando trova squadre chiuse fa sempre fatica, non riuscendo ad esprimersi in transizione veloce. La Roma comunque ha fatto una partita eccellente". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>