Roma-Milan 1-2, Eranio: “Una lezione di calcio. Tomori deve migliorare”

Stefano Eranio , ex giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Roma-Milan , partita della 3^ giornata della Serie A 2023-2024 che si è svolta allo stadio 'Olimpico'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Una lezione di calcio. La Roma e Mourinho sono stati in balia di un bellissimo Milan, che ha condotto la partita fino all'espulsione. Peccato per Tomori, ma deve migliorare in queste situazioni: dovrebbe temporeggiare anzichè entrare subito quando l'attaccante è spalle alla porta".